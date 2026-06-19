Adamantinense Lucas Marcelino conquista ouro no salto em distância na Espanha

O atleta adamantinense Lucas Marcelino, que defende a equipe do Pinheiros, conquistou a medalha de ouro no salto em distância no Meeting Internacional de Málaga, na Espanha. A prova integra o circuito Continental Tour Challenger de atletismo e rendeu premiação em dinheiro e troféu ao vencedor.

“A gente conseguiu se consagrar campeão de uma competição importante, que faz parte do circuito mundial”, disse Marcelino.

A vitória marca a passagem do saltador pela Europa. O atleta viajou para a região de Madri no início de junho para um bloco de treinamentos e provas, com o objetivo de aproveitar o clima de verão e fugir do inverno sulamericano. Antes do ouro em Málaga, Marcelino competiu no dia 4 de junho em Guadalajara, onde ficou em quarto lugar e registrou a sua melhor marca no ano em uma disputa de alto nível técnico.



Lucas retorna ao Brasil no próximo dia 22 para iniciar a preparação para o Troféu Brasil de Atletismo, que acontece no final de julho. A competição nacional é considerada estratégica, pois já contabiliza pontos e índices para o Campeonato Mundial do ano que vem. O atleta também busca somar pontos no ranking classificatório para os Jogos Sul-Americanos, que ocorrem ainda neste ano em Santa Fé, na Argentina.