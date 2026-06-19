Adamantinense Lucas Marcelino conquista ouro no salto em distância na Espanha

O atleta adamantinense Lucas Marcelino, que defende a equipe do Pinheiros, conquistou a medalha de ouro no salto em distância no Meeting Internacional de Málaga, na Espanha. A prova integra o circuito Continental Tour Challenger de atletismo e rendeu premiação em dinheiro e troféu ao vencedor.
“A gente conseguiu se consagrar campeão de uma competição importante, que faz parte do circuito mundial”, disse Marcelino.
A vitória marca a passagem do saltador pela Europa. O atleta viajou para a região de Madri no início de junho para um bloco de treinamentos e provas, com o objetivo de aproveitar o clima de verão e fugir do inverno sulamericano. Antes do ouro em Málaga, Marcelino competiu no dia 4 de junho em Guadalajara, onde ficou em quarto lugar e registrou a sua melhor marca no ano em uma disputa de alto nível técnico.
Lucas retorna ao Brasil no próximo dia 22 para iniciar a preparação para o Troféu Brasil de Atletismo, que acontece no final de julho. A competição nacional é considerada estratégica, pois já contabiliza pontos e índices para o Campeonato Mundial do ano que vem. O atleta também busca somar pontos no ranking classificatório para os Jogos Sul-Americanos, que ocorrem ainda neste ano em Santa Fé, na Argentina.
Apesar de lidar com dores e limitações físicas recorrentes, Marcelino afirma estar se sentindo bem e focado em manter o nível de performance. A viagem do atleta à Europa teve as passagens custeadas pela Confederação Brasileira de Atletismo, por meio do programa da Caixa referente aos Jogos Olímpicos de Paris, enquanto as despesas de estadia foram patrocinadas pelo Grupo MM. (Por: Impacto)