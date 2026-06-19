Prefeitura de Adamantina repassa 245 quilos de alimentos à Casa da Sopa

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou o repasse de 245 quilos de alimentos à Casa da Sopa, reforçando ações de apoio às famílias que precisam no município. A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou o repasse de 245 quilos de alimentos à Casa da Sopa, reforçando ações de apoio às famílias que precisam no município.

As doações são resultado de iniciativas solidárias promovidas pela comunidade, incluindo o Carrinho Solidário, instalado em mercados da cidade, além da arrecadação realizada durante a Hexa Run 5K e caminhada de 3 km, promovidas no dia 13 de junho, no Parque dos Pioneiros, como parte da programação comemorativa dos 77 anos de Adamantina.

A ação reforça a importância da participação da população em campanhas solidárias, que contribuem diretamente para o fortalecimento do trabalho realizado por entidades assistenciais do município.