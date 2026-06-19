Arraiá do Projeto ASA celebra 30 anos de história e homenageia fundadores e ex-colaboradores

A festividade destacou uma trajetória construída ao longo de três décadas de convivência, fortalecimento de vínculos, promoção da cidadania e transformação social, consolidando o Projeto ASA como uma importante referência na assistência social de Adamantina.
Participaram da cerimônia o prefeito municipal José Carlos Martins Tiveron, a vice-prefeita Lucia Yassuko Nakamura Haga, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, o diretor do SCFV Projeto ASA, Adimilson de Souza, o diretor da DRADS (Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Dracena), Marcelo Lopes Alves, o presidente da Associação de Moradores do Jardim Paulista, Luiz Pedro da Silva, a vice-presidente Marlúcia Barbosa, o diácono da Igreja Católica Paulo Sérgio Ziviani Testa, o pastor da Comunidade Cristã de Adamantina Mário Rios, os vereadores Meire Alves, Aguinaldo Pires Galvão e Rogério César Sacoman (Macarrão), além da presidente da Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA), professora Noriko Onishi.
Durante a abertura do evento, foram prestadas homenagens a pessoas que tiveram participação fundamental na implantação e consolidação do Projeto ASA. Receberam reconhecimento Anna Lúcia de Azevedo dos Santos, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade entre os anos de 1993 e 1996; Ivo Francisco dos Santos Junior, ex-prefeito de Adamantina no mesmo período; Adriana Bragatto, esposar do vice-prefeito da época, Kleber Bragatto (in memoriam); e Ana Paula Malheiros, primeira coordenadora e primeira psicóloga do Projeto ASA, filha de Saide Mussi Malheiros (in memoriam), então secretária de Promoção Social e uma das idealizadoras da implantação do projeto.
Também foram homenageadas ex-coordenadoras e ex-diretoras que contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento das atividades da entidade ao longo de sua história.
Após as homenagens, o público participou do tradicional momento de parabéns com bolo comemorativo pelos 30 anos do Projeto ASA. A programação seguiu com apresentação musical da dupla Natal e Natel, além de diversas atrações e comidas típicas, como cachorro-quente, refrigerantes, quentão, chocolate quente, bolo de chocolate, pipoca, algodão-doce e a tradicional barraca do peixinho para as crianças.
Ao completar três décadas de atuação, o Projeto ASA reafirma seu compromisso com a promoção da inclusão social, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e da melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas. A celebração representou também um momento de gratidão e reconhecimento àqueles que idealizaram, apoiaram e ajudaram a construir essa trajetória, deixando um legado que continua transformando positivamente a vida de centenas de famílias adamantinenses.
A secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, ressaltou a importância do Projeto ASA para a rede socioassistencial do município e para a comunidade atendida ao longo dessas três décadas.
“Celebrar os 30 anos do Projeto ASA é reconhecer uma história construída com muito compromisso, dedicação e amor ao próximo. Ao longo desse período, o projeto se tornou uma referência no fortalecimento de vínculos, na promoção da cidadania e no atendimento às famílias, contribuindo para a transformação social de muitas vidas. Esta homenagem também é uma forma de agradecer a todos que participaram dessa trajetória e deixaram sua contribuição para que o Projeto ASA se consolidasse como um espaço de acolhimento, desenvolvimento humano e inclusão social”, destacou.
A Prefeitura de Adamantina destaca a importância do Projeto ASA para o município e reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, valorizando iniciativas que promovem acolhimento, cidadania, desenvolvimento humano e oportunidades para crianças, adolescentes, famílias e toda a comunidade.