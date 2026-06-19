Arraiá do Projeto ASA celebra 30 anos de história e homenageia fundadores e ex-colaboradores

Também foram homenageadas ex-coordenadoras e ex-diretoras que contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento das atividades da entidade ao longo de sua história.

Após as homenagens, o público participou do tradicional momento de parabéns com bolo comemorativo pelos 30 anos do Projeto ASA. A programação seguiu com apresentação musical da dupla Natal e Natel, além de diversas atrações e comidas típicas, como cachorro-quente, refrigerantes, quentão, chocolate quente, bolo de chocolate, pipoca, algodão-doce e a tradicional barraca do peixinho para as crianças.