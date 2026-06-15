Noite de boa música e alegria marca comemorações dos 77 anos de Adamantina

O evento foi realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Sesc Thermas e o Sincomércio, proporcionando à população uma noite de cultura, música e valorização das tradições brasileiras.

Com mais de duas décadas de carreira, Cláudio Lacerda é reconhecido por seu trabalho dedicado à cultura campesina e à música de raiz. Durante a apresentação, o artista encantou o público com um repertório que celebra a riqueza da cultura popular brasileira, reunindo canções marcadas pela sensibilidade e pela autenticidade.

Ao longo de sua trajetória, Cláudio Lacerda já dividiu palcos e gravações com importantes nomes da música nacional, entre eles Rolando Boldrin, Dominguinhos, Renato Teixeira, Zé Geraldo, Pena Branca, Tinoco, Mônica Salmaso, Amelinha, Maria Alcina e As Galvão, consolidando-se como uma das referências da música regional brasileira.

A apresentação reforçou o compromisso da administração municipal em promover ações culturais de qualidade, oferecendo momentos de lazer, entretenimento e valorização da identidade cultural da população adamantinense.