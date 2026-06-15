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ADAMANTINA TEM MAIS FORÇA PARA EMPREENDER!

AdamantinaNETPor 0
Você tem um sonho de negócio ou quer fazer sua empresa voar mais alto? O Sebrae Aqui Adamantina é o seu ponto de partida! Nós somos a extensão do Sebrae pertinho de você, criada para apoiar quem movimenta a economia local.
 
Essa força é fruto de uma grande parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura Municipal de Adamantina, trabalhando de mãos dadas para gerar emprego, renda e capacitação para a nossa gente! 🤝✨

 
🛠️ Nossos Serviços Gratuitos para Você (MEI, ME e EPP):
 
•             Orientações sobre abertura e melhoria de empresas (MEI, ME e EPP). Formalização do MEI, Baixa e a Alteração na inscrição do MEI;
•             Orientações para regularização da inscrição (licenciamento e alvarás, de acordo com a regulamentação municipal);
•             Orientações sobre linhas de créditos;
•             Emissão do DAS, Impressão do comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ);

•             Orientações para emissão do cadastro de contribuintes mobiliários (CCM) e Inscrição Estadual; Orientações e realização para Declaração anual do MEI;
•             Orientações sobre parcelamento de débitos do Microempreendedor Individual;
•             Realização de palestras, oficinas e cursos (inscrição prévia) para quem já tem uma empresa ou para quem deseja abrir uma empresa;
•             Consultorias especializadas e gratuitas (com horário agendado); Credenciamento de CNPJs no Sistema de emissão de notas da prefeitura;
•             Orientação para a Emissão de Notas Fiscais de serviço e comércio;
•             Auxílio na formatação de Plano de Negócios para empreendedores que solicitam empréstimo no Banco do Povo).

 
📍 Onde nos encontrar: Alameda Fernão Dias, 396 – Centro (Prédio da ACE)
⏰ Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h
📞 Telefone e WhatsApp: (18) 3521-1831
 
📲 Fique por dentro de tudo! Entre agora mesmo no Canal Regional do Sebrae Presidente Prudente no WhatsApp para receber em primeira mão nossa agenda de cursos, oficinas e dicas de ouro: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6imoWAInPuNZ9lJl0p

 

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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