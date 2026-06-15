ADAMANTINA TEM MAIS FORÇA PARA EMPREENDER!

Nossos Serviços Gratuitos para Você (MEI, ME e EPP): Nossos Serviços Gratuitos para Você (MEI, ME e EPP):

• Orientações sobre abertura e melhoria de empresas (MEI, ME e EPP). Formalização do MEI, Baixa e a Alteração na inscrição do MEI;

• Orientações para regularização da inscrição (licenciamento e alvarás, de acordo com a regulamentação municipal);

• Orientações sobre linhas de créditos;

• Emissão do DAS, Impressão do comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ);