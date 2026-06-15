Adamantina tem 17 casos positivos de dengue confirmados

Em estado de atenção aparece a região atendida pela unidade da UBS Nove de Julho com 3 casos confirmados, seguido por Cecap, Cicma e Dorigo com um caso em cada uma. A vila Jardim tem 38 notificações, mas sem nenhum caso registrado.

Diante do cenário, o município aparece classificado em estágio de atenção, pois ao todo foram registradas 341 notificações.

A Prefeitura de Adamantina reforça que diante dos dias chuvosos, é fundamental redobrar a atenção com água parada, pois ela é o ambiente propício para que o mosquito Aedes Aegypti se desenvolva.