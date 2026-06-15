Adamantina tem 17 casos positivos de dengue confirmados

Conforme os dados da Secretaria de Saúde, a região atendida pela unidade básica de saúde do Mário Covas é a que lidera a quantidade de confirmações, pois são 7 frente a 95 notificações. Depois, as duas áreas que somam dois casos positivos são Jardim Brasil e Jardim Adamantina.
Em estado de atenção aparece a região atendida pela unidade da UBS Nove de Julho com 3 casos confirmados, seguido por Cecap, Cicma e Dorigo com um caso em cada uma. A vila Jardim tem 38 notificações, mas sem nenhum caso registrado.
Diante do cenário, o município aparece classificado em estágio de atenção, pois ao todo foram registradas 341 notificações.
A Prefeitura de Adamantina reforça que diante dos dias chuvosos, é fundamental redobrar a atenção com água parada, pois ela é o ambiente propício para que o mosquito Aedes Aegypti se desenvolva.
Confira o checklist de prevenção
• Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.
• Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.
• Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.
• Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.
• Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.
• Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.
Fique Atento aos Sintomas
Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.
Sintomas comuns da dengue
• Febre alta e repentina (acima de 38°C).
• Dor forte no corpo e nas articulações
• Dor atrás dos olhos
• Manchas vermelhas pelo corpo
• Mal-estar e falta de apetite