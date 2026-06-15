FAI/Adamantina vence Reio Futsal e abre vantagem na semifinal da Copa da LPF Sub-20

A equipe da FAI/Adamantina Futsal saiu na frente na disputa por uma vaga na final da Copa da LPF Sub-20 ao derrotar o Reio Futsal por 7 a 4, na manhã deste domingo, no Ginásio Paulo Camargo, em Adamantina, pelo jogo de ida da semifinal.

Em uma partida movimentada e com muitas oportunidades de gol, o time adamantinense mostrou eficiência no ataque e conquistou uma importante vantagem para o confronto decisivo.

O destaque da partida foi o jogador Porto, que marcou três gols. Também balançaram as redes Roger, com dois gols, além de Akabochi e Yago, que marcaram uma vez cada.

Com a vitória por três gols de diferença, a FAI/Adamantina chega em boas condições para o jogo de volta da semifinal, marcado para o próximo sábado, dia 20, às 18h, em São João da Boa Vista. A equipe busca manter o bom desempenho para garantir a classificação à grande final da competição.

Placar Final: FAI/Adamantina 7 x 4 Reio Futsal

Gols da FAI/Adamantina:

Porto (3)

Roger (2)

Akabochi (1)

Yago (1)

Agora, a decisão da vaga na final fica para o confronto de volta, onde a equipe adamantinense tentará confirmar a vantagem construída em casa e seguir na luta pelo título da Copa da LPF Sub-20.

Por Rita Nery

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