Cartório Eleitoral passa a funcionar em novo endereço a partir desta segunda-feira

O Cartório da 157ª Zona Eleitoral em Adamantina está em processo de mudança de prédio desde a última quinta-feira (10) e passará a funcionar no novo endereço a partir desta segunda-feira (15), na Avenida Deputado Salles Filho, nº 682 – centro. Até então o órgão estava instalado em uma casa da Alameda Fernão Dias, nº 219.

De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral, Ariane Mazzo, todos os serviços já disponibilizados aos cidadãos serão mantidos normalmente na nova sede, assim como o horário de atendimento.

Atualmente, o órgão oferece o 1º alistamento eleitoral, a emissão da 2ª via do título, transferências de domicílio eleitoral, coleta de biometria e pagamento de multas.

O imóvel é recém construído e foi locado por meio de rateio entre os três municípios compreendidos pela Comarca e custará R$ 7.168,38 mensais: a Prefeitura de Adamantina pagará 70% do valor (R$ 5.017,87), enquanto Flórida Paulista fica com 20% (R$ 1.433,67) e Mariápolis com 10% (R$ 716,84). O que vigorará até 31 de dezembro de 2027. A partir de 1º de janeiro de 2028 o aluguel será assumido pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

O cartório Eleitoral de Adamantina funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h. E o telefone de contato é (18) 3522 3470.

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