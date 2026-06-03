Homem envolvido em caso de vandalismo volta a causar transtornos e ameaça funcionários em Adamantina

Um homem que já havia se envolvido em um episódio de vandalismo na semana passada voltou a causar transtornos na noite desta terça-feira (2), no centro de Adamantina.

O caso aconteceu na Rua Joaquim Nabuco, em frente à Multi Intel. Na ocorrência anterior, o mesmo indivíduo teria utilizado tinta para fazer escritas no pavimento asfáltico, prática considerada vandalismo e dano ao patrimônio público. Na ocasião, foi registrado boletim de ocorrência e equipes das secretarias municipais realizaram a limpeza e recuperação do local.

Desta vez, segundo informações apuradas, o homem teria ameaçado uma funcionária que deixava o estabelecimento comercial e também um colaborador que estava dentro do prédio.

De forma violenta, ele teria exigido a retirada de câmeras de segurança instaladas no local, onde recentemente foi colocado um moderno totem de monitoramento patrimonial.

Ainda conforme relatos, o homem também tentou danificar o equipamento e acabou ferindo a cabeça após bater intencionalmente contra o vidro de um veículo que estava estacionado nas proximidades.

A Polícia Militar foi acionada e um novo boletim de ocorrência foi registrado. O homem foi conduzido ao Pronto Socorro para atendimento médico.

Moradores e empresários da região relatam preocupação com a sequência de episódios e pedem providências das autoridades, temendo que situações mais graves possam acontecer.