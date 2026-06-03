Projeto “OAB e FAI vão à escola” promove diálogos entre a advocacia, estudantes do curso de Direito e do Ensino Médio sobre temas jurídicos

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) e a 59ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizaram, nos dias 27 e 28 de maio e 1º de junho, uma série de encontros do projeto “OAB e FAI vão à Escola”. A iniciativa, que envolveu advogados, professores e estudantes do curso de Direito, alcançou 267 alunos do 3º ano do ensino médio de quatro escolas públicas do município. O objetivo da ação extensionista foi dialogar sobre cidadania, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal e temas jurídicos do cotidiano juvenil, atuando como um instrumento de orientação e prevenção.

As atividades ocorreram nas escolas ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente, ETEC Engenheiro Herval Bellusci (Colégio Agrícola), Helen Keller e Fleurides Cavallini Menechino. Durante as visitas, os integrantes do projeto debateram a proibição constitucional a todas as formas de discriminação, a responsabilização por práticas preconceituosas e discursos de ódio, além de conceitos de cidadania digital, respeito à privacidade, violência na internet e as respectivas responsabilidades civis e criminais por excessos cometidos no ambiente virtual.

Nesta edição, os encontros contaram também com a participação de estudantes de Direito integrantes do projeto “Soul Feminina”. O grupo abordou a temática da violência doméstica e familiar contra a mulher, detalhando os tipos de violência previstos na legislação, a importância do acolhimento às vítimas e a responsabilização do ofensor. Também foram apresentados os grupos reflexivos voltados para homens, estratégia que visa à desconstrução de comportamentos agressivos e à quebra do ciclo da violência de gênero.

No âmbito institucional da FAI, tanto o “OAB e FAI vão à Escola” quanto o “Soul Feminina” integram o Programa FAI CIDADÃ, vinculado ao Núcleo de Cidadania e Ação Social do curso de Direito. De acordo com a Prof.ª Dra. Fernanda Stefani Butarelo, supervisora do programa e presidente da Comissão OAB vai à Escola em Adamantina, o impacto da ação reflete-se na formação de todos os envolvidos.

“Os diálogos promovidos pela advocacia no projeto OAB e FAI vão à Escola representam, tanto para os jovens do ensino médio como para os estudantes de Direito que participam ativamente dos encontros, oportunidades de formação cidadã e melhor entendimento sobre direitos, deveres e limites essenciais para uma convivência social mais respeitosa e pacífica”, afirmou a docente.

Por Jéssica Nakadaira

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