Confira como será o funcionamento dos serviços públicos municipais no feriado de Corpus Christi

De acordo com o decreto 7.192 de 26 de novembro de 2025, a Prefeitura de Adamantina suspendeu as atividades nas unidades administrativas do município na quinta-feira (4) em virtude do feriado de Corpus Chiristi e foi decretado ponto facultativo na sexta-feira (5).
Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na quarta-feira (3) às 17h30, e retomado na segunda-feira (8) às 7h30.
Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina
Coleta de Lixo – A coleta de lixo está suspensa na quinta-feira (4) data do feriado e será realizada normalmente na sexta-feira (5) e no sábado (6).
Feiras – A feira será realizada normalmente na sexta-feira (5) na praça Prestes Maia.
Poupatempo – Os serviços públicos estaduais terão o atendimento suspenso na data no feriado e retornam na sexta-feira (5) e no sábado (6).
Já os serviços públicos municipais que atendem no mesmo local e que são Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) e Procon terão o atendimento suspenso a partir de quinta-feira (4) e retornam na segunda-feira (8).
Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino estão suspensas na quinta-feira (4) e sexta-feira (5) e retornam na segunda-feira (8).