2ª Copa Regional de Futsal de Categorias de Base de Adamantina tem as finais hoje

A Selar (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina) através do Secretário de Esportes Luís Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” e o diretor Luciano Netto, realiza na noite desta quarta-feira (3) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina as finais da 2ª edição da Copa Selar Regional de Futsal de Categorias de Base.

Quatros jogos estão marcados para acontecer pela competição adamantinense que terá início marcado para às 19hrs confira os confrontos.

JOGOS

-SUB- 08

Phoenix X Wolfx Gym/ Osvaldo Cruz

-SUB- 10

Junq Veste/ Junqueirópolis X Phoenix

-SUB-12

Wolfx Gym/Osvaldo Cruz X Fratelo’s Sport/ Adamantina

-SUB- 14

Phoenix X Lucélia

-ARBITRAGEM

Ronaldo Dutra “Tuiuiú” e David William “Sorriso”

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

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