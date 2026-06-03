Atleta de Adamantina conquista dois títulos e reafirma destaque no fisiculturismo paulista

O atleta adamantinense Alan Aparecido dos Santos voltou a colocar o nome de Adamantina em evidência no cenário estadual do fisiculturismo. No último sábado (31), ele conquistou dois títulos na III Copa Metropolitana da Federação Paulista de Bodybuilding e Fitness (FPBF), consolidando sua trajetória entre os principais competidores amadores da modalidade no Estado de São Paulo.

Alan foi campeão nas categorias Classic Physique até 1,72 metro e Bodybuilder até 85 quilos, superando adversários de alto nível técnico. As disputas reuniram mais de 24 atletas, tornando os resultados ainda mais expressivos.

As conquistas tiveram um significado especial para o atleta. Em 2025, ele já havia alcançado os títulos nas mesmas categorias e retornou à competição neste ano com o desafio de defender a hegemonia construída na edição anterior. Após um ano de preparação intensa, apresentou uma evolução física marcada pelo aumento de volume muscular, densidade e aprimoramento estético, fatores que contribuíram para a manutenção dos títulos.

Com quatro anos de participação em competições de fisiculturismo, Alan acumula agora 10 títulos no currículo. Entre os resultados estão dois títulos de campeão absoluto (Overall), seis primeiros lugares e dois segundos lugares em competições oficiais.

Além da carreira esportiva, Alan desenvolve atividades profissionais e acadêmicas ligadas à saúde e ao esporte. Policial Militar há sete anos, atua na região de Adamantina e também trabalha como massoterapeuta especializado em liberação miofascial. Possui formação complementar em técnicas como agulhamento a seco, ventosaterapia, eletroterapia, técnicas instrumentais e ajustes corporais.

O atleta é ainda graduando nos cursos de Educação Física e Fisioterapia, possui especializações voltadas ao fisiculturismo, atua como mentor esportivo e integra o quadro de árbitros credenciados da Federação Paulista de Bodybuilding e Fitness.

De volta a Adamantina há cerca de dez meses, Alan destaca que tem buscado compartilhar sua experiência profissional e esportiva com a comunidade local, contribuindo para o fortalecimento da modalidade na região. “Foi um ano de muito trabalho, dedicação e superação. Voltar para defender os títulos conquistados no ano passado e conseguir repetir esse resultado é uma sensação indescritível. Tenho orgulho de representar Adamantina e continuar levando o nome da nossa cidade ao cenário estadual do fisiculturismo”, afirmou.

Segundo ele, os resultados alcançados nos palcos são reflexo de uma rotina pautada pela disciplina. “Muitas pessoas veem apenas o resultado final, mas existe uma rotina extremamente organizada por trás de cada conquista. São horas de trabalho, estudos, atendimentos, treinos e alimentação regrada, além de momentos em que é necessário abrir mão de lazer e conforto para manter o foco nos objetivos”, destacou.

Alan também acredita que o esporte exerce um papel transformador na formação pessoal. Para ele, valores como disciplina, comprometimento, responsabilidade e resiliência ultrapassam os limites das competições e refletem diretamente na vida familiar, profissional e social. “Mais do que formar atletas, quero mostrar que a disciplina é uma ferramenta capaz de transformar vidas. Independentemente da profissão ou do objetivo de cada pessoa, a dedicação diária e a constância são fundamentais para alcançar resultados duradouros”, afirmou.

Representando Adamantina em competições estaduais, o atleta reforça o compromisso de continuar levando o nome do município aos principais eventos do fisiculturismo paulista, ao mesmo tempo em que incentiva a população a investir em hábitos saudáveis, qualidade de vida e prática esportiva.

Por Siga Mais – Fotos: Cedida

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