Adamantina sediará o 10º Encontro Regional – Giro Formativo Undime-SP 2026 da Macrorregião 13

Adamantina será sede, no próximo dia 8 de junho, do 10º Encontro Regional – Giro Formativo Undime-SP 2026, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP). O evento acontecerá no Centro Universitário de Adamantina (FAI) e reunirá gestores e equipes técnicas das redes municipais de ensino dos polos de Adamantina e Dracena, que integram a Macrorregião 13 da entidade.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a gestão educacional dos municípios paulistas, promover a troca de experiências entre os dirigentes municipais de educação e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas voltadas ao ensino.

O encontro contará com a participação dos secretários municipais de Educação de 22 municípios, além de três representantes técnicos de cada secretaria, totalizando 88 participantes. Após a formação, os profissionais terão a missão de compartilhar os conhecimentos adquiridos com suas respectivas equipes, ampliando o alcance das ações formativas em toda a região.

A programação será coordenada pelo presidente da Undime-SP e dirigente municipal de Educação de Sud Mennucci, professor Luiz Miguel Garcia, e contará com a presença da diretoria da entidade, técnicos e parceiros da iniciativa privada .

Durante o encontro, os participantes acompanharão palestras, orientações técnicas e oficinas temáticas voltadas ao fortalecimento da educação municipal. Entre os assuntos abordados estão a Lei do ICMS Educacional, programas de formação continuada e temas estratégicos para a educação infantil e a educação especial.

No período da tarde, serão realizadas oficinas sobre a Política Municipal pela Primeira Infância (PMPI), as Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil e a Política Municipal de Educação Especial.

O evento é gratuito e destinado aos municípios que compõem a Macrorregião 13 da Undime-SP.

Serviço

Data: 8 de junho de 2026

Horário: das 8h às 17h

Local: Centro Universitário de Adamantina (FAI)

Endereço: Avenida Francisco Bellusci, 1000 – Adamantina/SP

A realização do encontro em Adamantina reforça o papel do município como referência regional na promoção de iniciativas voltadas ao fortalecimento da educação pública e à qualificação dos profissionais da área.