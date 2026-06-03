Distribuição gratuita de mudas de árvores frutíferas acontece nesta quarta-feira em Adamantina

Dando continuidade à programação comemorativa dos 77 anos de Adamantina, a Prefeitura realiza nesta quarta-feira, 3 de junho, uma ação voltada à preservação ambiental e ao incentivo à arborização urbana e rural.

A partir das 9h, na Praça Élio Micheloni, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente promoverá a distribuição gratuita de quase 300 mudas de árvores frutíferas para a população de goiaba, pitanga, araça, jaracátia, manga, jaca, bacúpari, jambo, nêspera e amora.

A iniciativa tem como objetivo incentivar os moradores a cultivarem árvores em seus quintais, chácaras e propriedades rurais, contribuindo para a produção de alimentos, a melhoria da qualidade ambiental e a ampliação das áreas verdes no município.

Além de estimular o plantio de espécies frutíferas, a ação reforça a importância da preservação do meio ambiente e da adoção de práticas sustentáveis, promovendo benefícios para as atuais e futuras gerações.

A Administração Municipal destaca que ações como esta demonstram o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento sustentável, valorizando áreas essenciais como a agricultura e o meio ambiente, que desempenham papel fundamental na qualidade de vida da população e no crescimento do município.

A população está convidada a participar e retirar sua muda gratuitamente na Praça Élio Micheloni.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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