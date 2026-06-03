Central de RCC já passou por inspeção da CETESB e aguarda licença para iniciar operação

Com o objetivo de atualizar o assunto, o Jornal Folha Regional solicitou informações à Prefeitura de Adamantina quanto ao funcionamento da Central de Triagem de Resíduos da Construção Civil – conhecida como Usina de RCC –, localizada na vicinal José Bocardi, depois da Aspuma (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina).

Na resposta encaminhada na última quarta-feira (27) foi relatado que “encontra-se em fase de consolidação de sua operação, com os principais procedimentos de regularização ambiental em andamento.”

A Central já recebeu a inspeção técnica da CETESB (Companhia Ambiental do estado de São Paulo), necessária para a emissão da Licença de Operação. “portanto, neste momento, resta apenas a validação e emissão formal do documento pelo referido órgão”.

A Prefeitura informou ainda que em paralelo foram iniciadas as adequações de infraestrutura voltadas ao controle operacional e ambiental da área. Entre as ações em curso, destaca-se a instalação de alambrado no perímetro do empreendimento, com o objetivo de disciplinar o recebimento de resíduos, garantir o controle de acesso e minimizar o risco de deposições irregulares. No tocante ao controle de poluentes atmosféricos, está em implementação o plantio de mudas distribuídas em três linhas de extratos vegetais, formando uma barreira vegetal destinada a atenuar a dispersão de partículas e contribuir para a melhoria das condições locais.

“Além das intervenções físicas, encontra-se em fase de estruturação um plano de trabalho específico, o qual definirá diretrizes, rotinas operacionais, responsabilidades, critérios de recebimento, triagem e destinação adequada dos resíduos da construção civil, bem como os procedimentos de monitoramento e controle ambiental. Assim, o respectivo empreendimento já detém condições aptas ao funcionamento, restando apenas a formalização da Licença de Operação pela CETESB”, completou a Administração Municipal.

A Usina de RCC receberá e processará todo o material de resto de construção civil, como concreto, tijolos, blocos, telhas, pedras, entre outros.

O maquinário que forma a Central foi adquirido na Gestão Márcio Cardim pelo valor aproximado de R$ 2 milhões, fora os custos para a instalação e funcionamento assumidos pela Administração José Tiveron.

Por Folha Regional Adamantina

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