3º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e região acontece nesta terça-feira (2)

Durante a manhã, os participantes tiveram acesso a assuntos como: desafios da expansão da citricultura, os impactos e estratégias para a pecuária de corte e o manejo eficiente da cultura do café.

Já no período da tarde, estão sendo realizadas atividades práticas e estações técnicas para esclarecimento de dúvidas dos produtores.

A abertura contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, do secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain, Waldomiro Teixeira e Carvalho Junior, diretor superintendente da CAMDA, Paulo Roberto Virgilio, presidente do Sindicato Rural e Guilherme Soares, representando o Sebrae.

O encontro é uma realização do Sebrae e conta com apoio da Prefeitura de Adamantina, FAESP, SENAR, Sindicato Rural, FAI, CATI, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, APTA, Fundecitrus e CAMDA.