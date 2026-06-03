3º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e região acontece nesta terça-feira (2)

Durante a manhã, os participantes tiveram acesso a assuntos como: desafios da expansão da citricultura, os impactos e estratégias para a pecuária de corte e o manejo eficiente da cultura do café.
Já no período da tarde, estão sendo realizadas atividades práticas e estações técnicas para esclarecimento de dúvidas dos produtores.
A abertura contou com a participação do prefeito José Carlos Martins Tiveron, do secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain, Waldomiro Teixeira e Carvalho Junior, diretor superintendente da CAMDA, Paulo Roberto Virgilio, presidente do Sindicato Rural e Guilherme Soares, representando o Sebrae.
O encontro é uma realização do Sebrae e conta com apoio da Prefeitura de Adamantina, FAESP, SENAR, Sindicato Rural, FAI, CATI, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, APTA, Fundecitrus e CAMDA.
Programação de Aniversário
As festividades em comemoração aos 77 anos de Adamantina continuam. Na quarta-feira (3), em comemoração à Semana do Meio Ambiente, haverá distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas a partir das 8h na praça Elio Micheloni e, ainda, a Final da Copa Selar de Futsal das Categorias Menores.
De quinta (4) a domingo (7), acontece no ATC – Beach Tennis: Preguinho Open Inter Arenas e no sábado (8), mais uma edição do Integração Campo & Cidade na bairro Aidelândia.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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