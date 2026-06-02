Comércio inicia junho com boas expectativas e aposta em datas sazonais para impulsionar vendas

O comércio de Adamantina e região começa o mês de junho com perspectivas positivas. De acordo com a Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista), uma combinação de fatores tradicionais e sazonais deve contribuir para o aquecimento da economia e o aumento do movimento nas lojas ao longo das próximas semanas.

Entre os principais impulsionadores estão a chegada das temperaturas mais baixas, que costumam estimular a procura por roupas, calçados e acessórios de inverno, além das tradicionais festas juninas, que movimentam diversos segmentos do varejo, como vestuário, alimentos, decoração e artigos temáticos.

Outro destaque do mês é o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, considerado uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro. A expectativa é de aumento nas vendas de presentes, flores, perfumes, chocolates e outros itens voltados à comemoração. Além disso, eventos esportivos de grande repercussão, como a Copa do Mundo da FIFA, também podem contribuir para o aumento do consumo, especialmente em setores ligados a eletroeletrônicos, bares, restaurantes e produtos temáticos.

Segundo o Sincomercio Nova Alta Paulista, a soma desses fatores cria um cenário favorável para o varejo regional, que busca manter o ritmo de recuperação econômica e fortalecer as vendas no primeiro semestre do ano.

HORÁRIO ESPECIAL EM ADAMANTINA

Para oferecer mais comodidade aos consumidores que desejam realizar suas compras para o Dia dos Namorados, o comércio de Adamantina terá horário especial de funcionamento na quinta-feira, dia 11 de junho. As lojas permanecerão abertas até as 20 horas, permitindo que os clientes tenham mais tempo para escolher presentes e aproveitar as ofertas preparadas para a data.

A expectativa dos comerciantes é de que o horário estendido contribua para ampliar o fluxo de consumidores e fortalecer as vendas, consolidando junho como um dos meses mais importantes para o setor varejista na região.

Do Sincomércio Adamantina

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