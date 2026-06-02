FAI abre inscrições para Projetos de Extensão com bolsas de R$ 400 para estudantes

O Centro Universitário de Adamantina – FAI, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), publicou o Edital N° 015/2026, que abre o período de submissão para Projetos de Extensão da instituição. As inscrições estão abertas desde o dia 19 de maio e seguem até 15 de junho de 2026. Os projetos aprovados e viabilizados terão início no segundo semestre de 2026 e deverão possuir viabilidade técnica para execução de 12 meses, de agosto de 2026 a julho de 2027.

De acordo com o edital, as propostas aprovadas contarão com benefícios do Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PROBEX/FAI) para alunos e atribuição de aulas para os docentes responsáveis. O sistema de distribuição funcionará da seguinte maneira:

Os três primeiros projetos classificados de cada departamento receberão fomento, com a concessão de bolsa no valor de R$ 400,00 mensais aos alunos orientandos.

Os professores orientadores destes projetos contemplados receberão a atribuição de horas/aula durante a vigência da proposta.

Será disponibilizada também uma bolsa específica, de R$ 400,00 ao discente, voltada para um projeto vinculado aos cursos de licenciaturas, reforçando o compromisso com o fortalecimento dessa área.

O quarto projeto classificado de cada departamento será aprovado na modalidade voluntária, na qual não há repasse financeiro ao aluno, mas está mantida a atribuição de horas-aula ao docente.

ODS da ONU

Uma das grandes exigências do atual certame é que todo Projeto de Extensão submetido deve estar atrelado a um Programa de Extensão da PROEXT e obrigatoriamente alinhado a, no mínimo, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas. As propostas que não indicarem a qual ODS pertencem e não justificarem essa escolha serão automaticamente desclassificadas.

Para este edital, os ODS válidos são:

ODS 3: Saúde e Bem Estar.

ODS 4: Educação de Qualidade.

ODS 5: Igualdade de Gênero.

ODS 10: Redução das Desigualdades.

ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

ODS 17: Parcerias e Meios de Implantação.

Inscrições

A inscrição deve ser feita de maneira digital e exclusivamente pelo professor orientador por meio do sistema PROTOCOLO FAI. Cada docente pode submeter até dois projetos.

Para que o aluno indicado pelo professor se habilite ao recebimento da bolsa, ele precisa estar regularmente matriculado em um curso de graduação do Centro Universitário de Adamantina e cumprir critérios específicos estipulados no edital:

Ter frequência nas aulas igual ou superior a 75%.

Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) maior que 7,00.

Não somar mais do que duas disciplinas reprovadas no momento de sua inscrição.

Não ser beneficiário de qualquer outra bolsa acadêmica (vedado o acúmulo).

A seleção ocorrerá por meio de uma nota final obtida por média ponderada em três etapas de avaliação. A análise do Projeto de Extensão, de caráter eliminatório e avaliada de forma cega por um Comitê Externo, tem peso três. Também serão pontuadas, de modo classificatório, a Produção Científica Extensionista (peso dois) e a Produção Científica Geral do professor orientador (peso um).

A divulgação da classificação preliminar ocorrerá no dia 29 de junho de 2026. Os inscritos que desejarem interpor recurso poderão fazê-lo via Protocolo FAI entre 30 de junho e 2 de julho. O resultado final dos projetos selecionados será conhecido no dia 6 de julho de 2026 e sua homologação se dará em 8 de julho de 2026.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

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