Vacina contra influenza está disponível para toda a população em Adamantina

A partir desta segunda-feira (1), a vacinação contra influenza foi ampliada em todo o estado de São Paulo. Podem receber o imunizante pessoas a partir de 6 meses. A campanha prossegue até o final do mês de junho. A partir desta segunda-feira (1), a vacinação contra influenza foi ampliada em todo o estado de São Paulo. Podem receber o imunizante pessoas a partir de 6 meses. A campanha prossegue até o final do mês de junho. De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, já foram aplicadas mais de 5,6 milhões de doses.

Conforme a secretária de saúde, Elisabete Cristina Marqueti, a ampliação tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, reduzir a circulação do vírus influenza e minimizar o impacto das doenças respiratórias, especialmente neste período de maior incidência sazonal.

“Reforçamos a importância da vacinação, principalmente para grupos prioritários, que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, pessoas com doenças crônicas e condições clinicas especiais. A vacinação é uma das medidas mais eficazes de prevenção e proteção coletiva”, garante.

Em Adamantina, todos as unidades básicas de saúde estão aplicando o imunizante das 8h até às 16h.