Roda de Conversa aborda prevenção da violência patrimonial contra idosos em Adamantina e marca abertura da programação do Junho Violeta

A Prefeitura de Adamantina realizou nesta segunda-feira, 1º de junho, a abertura da programação do Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. A primeira ação da campanha foi mais uma edição do projeto Roda de Conversa, realizada no CRAS, com a participação da coordenadora do Procon de Adamantina, Larissa Noda.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Procon de Adamantina, com execução do CRAS e do CREAS.

Com o tema “Informação é Proteção: Prevenção da Violência Patrimonial na Melhor Idade”, o encontro levou orientações e esclarecimentos sobre golpes, fraudes e outras situações que podem causar prejuízos financeiros e emocionais à população idosa.

A atividade integra as ações do Junho Violeta, campanha que busca sensibilizar a sociedade sobre a importância do respeito, da proteção e da garantia dos direitos da pessoa idosa, além de alertar para as diversas formas de violência que podem atingir esse público.

A ação reforça a preocupação da Administração Municipal em promover a informação e a conscientização como ferramentas de prevenção e proteção, garantindo que os idosos de Adamantina tenham acesso a conhecimento, orientação e apoio para exercer seus direitos com segurança e autonomia.

Por meio de iniciativas como esta, a Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com o envelhecimento ativo, a valorização da pessoa idosa e o fortalecimento da rede de proteção do município, contribuindo para uma sociedade mais justa, acolhedora e respeitosa para todas as gerações.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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