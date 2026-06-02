Inspiração na dopamina leva dupla ao primeiro lugar na Batalha dos Maquiadores da FAI

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) encerrou com sucesso, na última sexta-feira, 29 de maio, a VII Semana Acadêmica do curso de Estética e Cosmética, realizada no Campus II.

O evento, que aconteceu entre os dias 26 e 29 de maio, teve como objetivo atualizar estudantes, profissionais da saúde e a comunidade sobre as principais tendências e inovações do mercado de beleza e bem-estar. A programação técnico-científica culminou com a tradicional “Batalha dos Maquiadores”, que consagrou a dupla Jefferson Saab Vieira e Luana Akinaga Marotti como os grandes vencedores desta edição.

A atividade de encerramento promoveu a integração dos estudantes por meio de uma dinâmica prática avaliada por um corpo de jurados técnicos, que considerou critérios como criatividade, desempenho e aplicação de conceitos assimilados em sala de aula.

“A inspiração para a maquiagem surgiu em um momento em que nossa equipe estava um pouco desanimada após algumas ideias não darem certo. Em uma conversa, comentamos que estávamos precisando de um pouco de dopamina, e foi aí que surgiu o tema. A partir disso, desenvolvemos uma maquiagem inspirada na busca constante por estímulos e recompensas que fazem parte do nosso dia a dia”, explicaram os vencedores.

Para os participantes, a conquista do primeiro lugar representou a validação do esforço acadêmico dedicado ao longo do projeto. “Conquistar o primeiro lugar foi uma surpresa enorme. Sinceramente, não esperávamos esse resultado. Quando anunciaram nossa maquiagem como campeã, levamos alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Foi uma sensação de felicidade, gratidão e dever cumprido, porque todo o trabalho, os testes e a dedicação da equipe foram reconhecidos naquele momento”, relataram os alunos.

Além da vertente prática, a VII Semana Acadêmica da FAI promoveu um ciclo de debates de alta relevância científica nos dias anteriores. A abertura, no dia 26, debateu a “A Revolução dos Peptídeos: GHK-Cu na Estética Regenerativa”, com a cosmetóloga Leticia Messinette. No dia 27, a docente Marina Guanor abordou a “Estética Integrativa”, destacando o cuidado global à saúde do paciente. Já no dia 28, os procedimentos injetáveis foram o tema central da palestra “Preenchimento Labial”, ministrada pela cirurgiã-dentista e especialista Amanda Vitorino, que apresentou técnicas anatômicas e padrões de segurança clínica aos estudantes.

Por Jéssica Nakadaira / Crédito das fotos: Ana Laura Maioli, Jéssica Nakadaira

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