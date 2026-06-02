Operação do Ministério Público cumpre mandados, apreensões e registra conduções em Adamantina

Com apoio do BAEP e Helicóptero Águia da Polícia Militar



Uma operação realizada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (2) movimentou Adamantina e região, com cumprimento de mandados de busca, apreensões e informações preliminares sobre prisões.

Segundo informações obtidas extraoficialmente, a ação seria coordenada pelo Ministério Público e estaria relacionada à investigação de possíveis crimes de lavagem de dinheiro e outras irregularidades envolvendo uma Prefeitura, cuja cidade ainda não foi oficialmente divulgada.

A operação conta com forte aparato policial, incluindo equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, chamando a atenção de moradores em diversos pontos da cidade.

Também foram vistos veículos da Receita Federal, Polícia Civil e outras forças de segurança circulando por diferentes regiões de Adamantina.

Há ainda relatos de pessoas conduzidas para apresentação no Plantão Policial, mas até o momento as autoridades não divulgaram detalhes oficiais sobre o número de envolvidos ou os resultados da operação.