Lopes Serviços Contábeis celebra 30 anos com nova sede

Escritório contábil de Adamantina amplia estrutura, reforça atualização diante da Reforma Tributária e consolida atuação em cinco estados brasileiros



A Lopes Serviços Contábeis, de Adamantina, completa 30 anos de constituição, consolidando uma trajetória marcada pela expansão regional, atualização constante e fortalecimento da estrutura de atendimento. Atualmente, o escritório administra mais de R$ 19,1 bilhões em ativos, atende 250 clientes e possui atuação direta em cinco estados brasileiros: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, alcançando mais de 35 municípios diferentes.

A empresa também destaca sua atuação indireta em todas as unidades federativas do país, prestando suporte contábil, tributário, trabalhista e previdenciário para empresas dos mais diversos segmentos de comércio, serviços e indústrias.

Fundado pelos empresários Marcelo Lopes e Eli, o escritório iniciou as atividades com apenas dois funcionários e hoje conta com uma equipe formada por 20 integrantes. Embora a formalização da empresa complete três décadas, a experiência do sócio fundador, o contador Marcelo Lopes, soma 45 anos de atuação na área contábil.

Segundo ele, a evolução constante sempre foi uma das marcas da empresa. “A contabilidade vai além dos números. É preciso ter sensibilidade para compreender a dinâmica de cada negócio e proporcionar o melhor para aqueles aos quais estamos vinculados”, afirma.

Lopes ressalta ainda que o setor exige atualização permanente diante das mudanças na legislação. “Estamos vivendo um momento importante com a Reforma Tributária e outras constantes alterações normativas. Por isso, buscamos sempre as melhores condições possíveis para continuar evoluindo e oferecendo segurança, conhecimento e qualidade aos clientes que confiam em nosso trabalho”, destaca.

Como parte desse processo de modernização, a Lopes Serviços Contábeis passou a operar, desde abril, em uma nova sede, na avenida Santo Antônio – 86. O espaço foi ampliado de 240 metros quadrados, da estrutura anterior, para 390 metros quadrados totalmente ocupados, com setores divididos, salas amplas e estrutura voltada à funcionalidade dinâmica. A proposta é fortalecer o desempenho da equipe, e dos clientes, e acompanhar as constantes atualizações do setor.

Especializada em contabilidade empresarial e consultoria em serviços contábeis, a Lopes Serviços Contábeis reforça, ao completar 30 anos, o compromisso com inovação, atualização técnica e proximidade com o setor empresarial regional e nacional.

LOPES SERVIÇOS CONTÁBEIS

Avenida Santo Antônio, 86

Atendimento de segunda a sexta, das 7h50 às 18h

(18) 3522-1151

Por JOÃO VINÍCIUS FAUSTINO / Grupo IMPACTO / FOTOS: Nany Carrara/IMPACTO

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