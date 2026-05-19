Semana Nacional de Museus começa com visita especial no Museu Setsu Onishi em Adamantina

A semana começou de forma especial e animada no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi, em Adamantina, com a visita guiada dos participantes do Centro Dia Pai Nosso Lar, realizada na manhã desta segunda-feira, dentro da programação oficial da Semana Nacional de Museus 2026.

A programação especial é promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e segue até o dia 20 de maio com diversas atividades culturais gratuitas abertas à população.

A iniciativa integra a Semana Nacional de Museus, promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), com o objetivo de valorizar os espaços culturais, incentivar a preservação da memória e aproximar a comunidade da história e da identidade cultural local.

Durante os três dias de atividades, o público poderá participar de oficinas, visitas guiadas, exposições, homenagens, encontros culturais e debates voltados à valorização da história de Adamantina e da região.

Entre os destaques da programação está a Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina, além de um vídeo especial produzido exclusivamente para a Semana Nacional de Museus.

O material apresenta parte da trajetória histórica do município por meio das fotografias da exposição do museu e conta com apresentação do escritor e historiador João Carlos Rodrigues. A produção, filmagem e edição foram realizadas por Vitor Rafael Borges Filgueira, vice-diretor da Associação de Astronomia de Mariápolis (ASAUM) e estudante do curso de História.

O vídeo especial está disponível no link:

https://youtu.be/CafZuIGVpuA?si=YSiQpnudGTD-nEwf

As oficinas da programação possuem vagas limitadas e garantem certificado de participação aos inscritos. As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://forms.gle/sVn84xB9hKw8qCau6

A Administração Municipal reforça a importância da participação responsável dos inscritos, destacando que o comparecimento garante o melhor aproveitamento das vagas disponibilizadas à comunidade.

O Museu Setsu Onishi é considerado um importante espaço de preservação da memória de Adamantina, reunindo documentos, fotografias, objetos históricos e registros que ajudam a contar a trajetória do município ao longo das décadas.

Programação

19 de maio – Terça-feira

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu

13h às 15h — Oficina de Bordado em Fotografias

Vagas limitadas | Certificado

20h — Oficina “Reviver Adamantina: Uma história contada”

20 vagas | Certificado de participação

20 de maio – Quarta-feira

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu

19h — Cerimônia Especial com entrega de Moção de Congratulações ao ex-jogador Kakinha e apresentação da Orquestra de Sopros do Projeto Guri

20h — Oficina “Do Arquivo Histórico ao Museu Setsu Onishi”

20 vagas | Certificado de participação

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Além da programação especial, o Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi permanece aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Escolas, entidades públicas e privadas também podem agendar visitas pelo telefone (18) 99146-9012.

A Prefeitura de Adamantina destaca que a Semana Nacional de Museus fortalece o papel dos espaços culturais na preservação da história, promoção do conhecimento e valorização da identidade cultural da população.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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