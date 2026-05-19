Maio Laranja reforça conscientização e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes em Adamantina

A campanha Maio Laranja mobiliza todo o país na conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O marco principal da mobilização é o dia 18 de maio, instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A data reforça a importância da informação, da prevenção e da denúncia como instrumentos fundamentais para proteção da infância e adolescência.

Dados nacionais revelam a gravidade do problema. Estima-se que, a cada hora, três crianças sejam vítimas de abuso no Brasil, sendo que aproximadamente 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade.

Além disso, cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente todos os anos no país. No entanto, apenas uma pequena parcela dos casos chega ao conhecimento das autoridades, o que evidencia a necessidade de ampliar a conscientização e fortalecer os mecanismos de proteção.

Em Adamantina, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), intensifica durante o mês ações voltadas à prevenção, orientação e conscientização da população.

As atividades desenvolvidas buscam fortalecer a rede de atendimento, ampliar o diálogo com as famílias e promover campanhas educativas que incentivem a proteção integral das crianças e adolescentes.

A Administração Municipal destaca que o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes exige o envolvimento de toda a sociedade, reforçando a importância da denúncia e do acolhimento às vítimas.

A campanha Maio Laranja representa um importante instrumento de mobilização social, promovendo informação, conscientização e fortalecimento das políticas públicas de proteção à infância.

A Prefeitura de Adamantina reforça que proteger crianças e adolescentes é um dever coletivo e um compromisso permanente com a garantia dos direitos, da dignidade e do futuro das novas gerações.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA