Fundo Social de Solidariedade de Adamantina mobiliza campanha para ajudar famílias atingidas pelo temporal

O Fundo Social de Solidariedade Social de Adamantina está mobilizando a população para uma campanha de solidariedade em apoio às famílias afetadas pelo forte temporal que atingiu o município no início da noite do último sábado.

De acordo com a Administração Municipal, três famílias tiveram as residências parcialmente destelhadas em razão dos fortes ventos, que chegaram a aproximadamente 100 km/h, acompanhados de intensa chuva.

Desde os primeiros momentos após o temporal, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social prestaram atendimento imediato às famílias atingidas, oferecendo suporte emergencial, acolhimento e acompanhamento psicológico neste momento de dificuldade e sofrimento.

Além do atendimento social e emocional, o Poder Público também forneceu alimentação às famílias afetadas. No entanto, muitos moradores perderam móveis e diversos itens essenciais dentro das residências, aumentando a necessidade de apoio da comunidade.

Por isso, o Fundo Social de Solidariedade está arrecadando doações de móveis e utensílios domésticos, entre eles:

fogão

guarda-roupa

cama

colchão

geladeira

outros móveis e itens essenciais

A Administração Municipal reforça a importância da solidariedade da população neste momento, destacando que toda contribuição pode ajudar as famílias a reconstruírem suas casas e retomarem a normalidade.

As doações podem ser entregues diretamente no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Armando Sales de Oliveira, nº 51.

O Fundo Social também informa que realizará a retirada das doações, facilitando a colaboração dos moradores interessados em ajudar.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (18) 3522-1472.

A Prefeitura de Adamantina agradece antecipadamente toda demonstração de solidariedade e apoio da comunidade adamantinense às famílias atingidas pelo temporal.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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