Unidade Móvel do Sebrae está em Adamantina para atender os empreendedores que tem uma MEI

Adamantina conta até esta terça-feira dia 19 com o Sebrae Móvel, a unidade está instalada em um caminhão que está estacionado em frente da Praça Élio Micheloni na esquina com a Avenida Brasil no centro da cidade. O atendimento é feito das 9h até às 16h.

Os microempreendedores individuais poderão aproveitar a oportunidade para obter auxílio com a declaração do MEI que deve ser entregue até 30 de maio, emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), parcelamento de dívidas e, ainda, obter orientações sobre modelagem de negócios.

Além disso, os MEIs poderão resolver outras pendências, tirar dúvidas e, ainda, organizar o negócio a partir do recebimento de orientações práticas e gratuitas.

A iniciativa é do Sebrae, mas conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE), e, ainda, do Sincomércio.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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