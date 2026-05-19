Fundo Social de Solidariedade de Adamantina oferece curso gratuito de massas e molhos artesanais

A capacitação tem como objetivo oferecer qualificação profissional e geração de oportunidades de renda para a população, além de incentivar o empreendedorismo no setor alimentício.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 18 vagas para participantes com idade mínima de 18 anos.

O curso terá início na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, às 19h, e as aulas acontecerão semanalmente, sempre às quintas-feiras.

Durante a capacitação, os participantes aprenderão técnicas de preparo de massas e molhos artesanais, manipulação correta de alimentos e orientações práticas voltadas à produção gastronômica.