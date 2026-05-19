Fundo Social de Solidariedade de Adamantina oferece curso gratuito de massas e molhos artesanais

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina está com inscrições abertas para o curso gratuito de Massas e Molhos Artesanais, realizado por meio do programa Cozinhalimento.
A capacitação tem como objetivo oferecer qualificação profissional e geração de oportunidades de renda para a população, além de incentivar o empreendedorismo no setor alimentício.
A capacitação tem como objetivo oferecer qualificação profissional e geração de oportunidades de renda para a população, além de incentivar o empreendedorismo no setor alimentício.
Ao todo, estão sendo disponibilizadas 18 vagas para participantes com idade mínima de 18 anos.
O curso terá início na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, às 19h, e as aulas acontecerão semanalmente, sempre às quintas-feiras.
Durante a capacitação, os participantes aprenderão técnicas de preparo de massas e molhos artesanais, manipulação correta de alimentos e orientações práticas voltadas à produção gastronômica.
A Administração Municipal destaca a importância dos cursos de qualificação profissional como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento pessoal e incentivo à geração de renda para as famílias do município.
Mais informações e inscrições podem ser obtidas junto ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.
Inscrições; https://forms.gle/
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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