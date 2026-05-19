Duplicação de 47 km da SP 294, entre Parapuã e Flórida avança com investimento de R$ 407 milhões

Obra entre Parapuã e Flórida Paulista prevê ainda outras melhorias estruturais como novos viadutos e passarelas

O cenário já começou a mudar ao longo da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no Oeste Paulista. Máquinas em operação, movimentação de equipes e os primeiros serviços formam o canteiro de uma das maiores obras de infraestrutura rodoviária em andamento na região.



Trata-se da duplicação do trecho entre Parapuã e Flórida Paulista, ampliação sob responsabilidade da Eixo SP Concessionária de Rodovias, que investirá R$ 407 milhões em ampliações e melhoramentos que irão ampliar a segurança, fluidez e fortalecer a economia regional.

As obras começaram em abril deste ano e seguem em fase inicial de execução. O cronograma prevê aproximadamente dois anos de trabalhos para a conclusão de um pacote robusto de melhorias ao longo de 47 quilômetros de rodovia, entre o km 560, em Parapuã, e o km 607, em Flórida Paulista.

Além da implantação de uma nova pista, o projeto contempla uma série de intervenções estruturais importantes, como a construção de contornos rodoviários, remodelação de acessos urbanos e implantação de viadutos, medidas que devem proporcionar mais conforto e segurança aos usuários.

Fortalecimento regional

Os municípios diretamente beneficiados pela duplicação são Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina e Flórida Paulista. A expectativa é de que a modernização da rodovia contribua para o fortalecimento da economia regional, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias e ampliando a capacidade logística da rodovia.

A duplicação entre Parapuã e Flórida Paulista integra um plano ainda maior de modernização da SP 294. A Eixo SP prevê a duplicação de 191 quilômetros da rodovia entre Pompeia, na região de Marília, e Panorama, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. O projeto representa um dos maiores programas de investimentos rodoviários atualmente em execução no interior paulista.



Intervenções pontuais

Durante a execução das obras, haverá intervenções no tráfego em pontos específicos da rodovia. Entre as operações previstas estão o sistema Pare e Siga e eventuais desvios de tráfego. A concessionária informa que todas as alterações serão comunicadas previamente aos usuários para minimizar impactos e garantir a segurança de motoristas e trabalhadores.

A obra também gera impacto positivo na economia local com a criação de aproximadamente 420 empregos diretos e indiretos.

Para o gerente de Operações da Eixo SP, Fábio Souza, a duplicação representa um marco para toda a região. “Além do ganho em segurança viária e fluidez no trânsito, essa duplicação traz desenvolvimento, fortalece a economia regional e melhora a mobilidade entre cidades estratégicas do Oeste Paulista. É um investimento que deixa um legado permanente para a população e para todos os usuários que passam por este importante corredor”, destaca.

Por: Eixo SP

