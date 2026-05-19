Daniel Robles descarta candidatura a deputado por motivos profissionais após receber convite do PSD

Dando continuidade na série de entrevista com os nomes adamantinenses supostamente cotados uma pré-candidatura a deputado nas eleições deste ano, desta vez a reportagem do Jornal Folha Regional conversou com o ex-candidato a prefeito Daniel Robles, engenheiro e atualmente conselheiro do Confea (Conselhe Federal de Engenharia e Agronomia).

Filiado ao PSD, confirmou ter recebido o convite para estar compondo a chapa de deputados estaduais do partido.

Sobre a decisão de aceitar, Daniel descartou a possibilidade por moyivos profissionais. “Não faz parte de meus planos. Para a candidatura a prefeito, me licenciei do cargo de conselheiro federal. Hoje, estou na coordenação de algumas comissões importantes dentro do Confea e na interlocução de parcerias internacionais, sendo assim, solicitar outra licença agora atrapalharia demais meu rendimento dentro dos objetivos do Conselho”.

Em 2024, também pelo Partido Social Democrático, ele foi um dos quatro concorrentes à Prefeitura de Adamantina tendo como candidata a vice Dinha Santos Gil e escolhido pelo então prefeito Márcio Cardim para sucedê-lo. Sua primeira participação em uma disputa política.

Mesmo fora da ‘briga’ por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou na Câmara federal, Daniel revelou que trabalhará na parceria firmada entre nas pré-candidaturas do deputado estadual Mauro Bragato e do suplente a deputado federal Vinicius Marchese. “Ambos tiveram expressiva votação na região na eleição passada e ajudam muito a região, são pessoas que acredito e que merecem apoio. Seguirei propondo ações e caminhos para a região da alta paulista pois acredito muito que precisamos de projetos e incentivo de recursos na área de infraestrutura, só assim poderemos melhorar o cenário econômico e social de nossa região”, concluiu.

Por Folha Regional Adamantina

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