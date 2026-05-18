Temporal mobiliza força tarefa para atendimento em 60 pontos em Adamantina

Durante entrevista coletiva concedida à imprensa na manhã desta segunda-feira, no gabinete do prefeito José Carlos Martins Tiveron, com a presença de representantes das secretarias municipais de Planejamento, Gabinete, Obras e Serviços, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Assistência Social, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, o poder público apresentou um balanço dos trabalhos realizados em Adamantina após o temporal registrado no último sábado.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, secretarias municipais e concessionárias de serviços, segue atuando de forma integrada no atendimento às ocorrências provocadas pelo forte temporal registrado entre os dias 16 e 17 de maio de 2026.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron agradeceu o empenho de todas as equipes envolvidas nos atendimentos desde o início das ocorrências, destacando a atuação integrada entre secretarias municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias e voluntários.

Além do grande volume de chuva, o município registrou ventos intensos e ocorrência de granizo em pontos isolados. Informações meteorológicas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), parceiro da Energisa no monitoramento climático, apontaram rajadas de vento entre 90 e 100 km/h na região.

A Secretaria de Assistência Social informou ainda que equipes de abordagem social realizaram visitas a famílias afetadas nos bairros Bela Vista e Jardim Brasil. Três famílias receberam atendimento social, incluindo fornecimento de alimentação, materiais e apoio emergencial em razão de perdas de móveis e danos estruturais causados pelo destelhamento de residências.

Ao todo, cerca de 60 pontos da cidade receberam atendimento entre sábado e domingo, com serviços de sinalização de trânsito, retirada de árvores e galhos, desobstrução de vias e apoio preventivo à população. Aproximadamente 60 árvores e galhos foram removidos pelas equipes.

Houve ainda o registro de uma residência parcialmente destelhada. Apesar dos danos materiais, nenhuma família ficou desabrigada. As equipes de atendimento prestaram auxílio a 14 pessoas no sábado e outras 22 no domingo.

Caio Vasques

.