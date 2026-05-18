Área verde do loteamento Estância Dorigo que gerou transtornos e prejuízos deve receber intervenções pontuais

As regiões mais afetadas com as chuvas e ventos no último sábado, foram Jardim Bela Vista, Estância Dorigo, Jardim dos Poetas, Residencial Itália, Vila Cicma e parte da área central do município.

Também foram registrados danos em uma usina fotovoltaica localizada no Residencial Itália, ao lado da Estância Dorigo, além de uma placa de publicidade arremessada contra uma árvore na vicinal nas proximidades do Jardim dos Poetas.

Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente destacaram que a área verde do loteamento Estância Dorigo foi criada para amortização ambiental do loteamento e preservação do córrego existente no local. A região foi bastante atingida pelo temporal, registrando queda de árvores e galhos.

A secretaria informou que já mantém tratativas com a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para autorização de intervenções pontuais na área, visando eliminar riscos sem comprometer a preservação ambiental, uma vez que o local possui nascente e demanda manejo ambiental controlado.

Segundo os técnicos, parte das espécies existentes na área não é adequada para a região urbana. Entre elas está o guapuruvu, cuja substituição gradual deverá ser estudada dentro dos planos de arborização urbana do município. Árvores localizadas em áreas verdes também estão passando por avaliações de fitossanidade, visando futuras substituições por espécies mais adequadas ao perímetro urbano.

O Corpo de Bombeiros informou que somente no domingo foram confeccionados 19 talões de atendimento relacionados à queda de árvores no município. Somadas às ocorrências registradas ao longo do período, houve elevado volume operacional envolvendo quedas de árvores, galhos sobre vias públicas, fios energizados e riscos estruturais pontuais.

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