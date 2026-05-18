FAI Adamantina vence em Votuporanga e se classifica para oitavas de finais da Liga Paulista de Futsal

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 garantiu sua classificação para oitavas de finais da Liga Paulista de Futsal.

O time Adamantinense do técnico Kuka Oliveira, pintou o sete diante do seu adversário o Votuporanga ao vencer de goleada por 7 a 2. Os gols foram marcados através dos jogadores Gustavo Alves, Felipe Akaboschi, Trintin (2- cada) e um contra.

A partida entre as duas equipes que marcou o encerramento do 2° turno da 1° fase foi realizado no sábado (16) no Ginásio de Esportes da cidade de Votuporanga, no encerramento da última rodada do 2° turno e da 1°Fase da Liga Paulista de Futsal Sub-20.

Agora a equipe da FAI Adamantina Futsal espera o seu adversário nas oitavas de finais que será em jogo único.

Por: Jair Kbça

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