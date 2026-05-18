Pavimentação entre o Jardim Brasil e Itamarati é concluída e agora receberá calçadas

Mais de um ano e meio depois de ser iniciada e paralisada logo em seguida pela gestão anterior – setembro de 2024 – a pavimentação do acesso entre a Rua Sergipe, no Jardim Brasil, e a Rua Saldanha Marinho, no Parque Itamarati, foi concluída pela atual administração na última quinta-feira (14). A sinalização de trânsito também já foi implantada. Agora serão iniciados os serviços de complementares de calçamento lateral.

A aplicação da camada asfáltica foi acompanhada pelo prefeito José Tiveron, acompanhado do secretário municipal de Planejamento e Gabinete, Wilson Alcântara, pela diretora de Planejamento e Projetos Arquitetônicos, Rosemeire Gonçalves de Souza e pelo diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Luiz Pereira.

As obras são executadas pela empresa Obras e Serviços Fator S/A, contratada pela Prefeitura de Adamantina por meio de processo licitatório no Contrato nº 02/2026.

Nesta fase foram realizados trabalhos de compactação do solo para garantir estabilidade e resistência ao pavimento, aplicação de camadas de materiais granulares compactados para sustentação estrutural da pavimentação e aplicação do revestimento asfáltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

“Depois da entrega da obra pela empresa, a Prefeitura fará ainda a construção de uma calçada para acessibilidade e segurança dos pedestres. O investimento total na obra é de R$ 440.374,36 e tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade urbana, oferecendo mais segurança, acessibilidade e integração entre os bairros”, informou a Administração Municipal.

Por Folha Regional Adamantina

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