Temporal causa destruição e prejuízos em Adamantina

Equipes da Defesa Civil e secretarias municipais de Adamantina trabalham até 1h deste domingo atendendo demandas causadas pelo temporal

Muito esforço, empenho, dedicação e profissionalismo marcaram o trabalho imediato realizado pelas equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias municipais de Adamantina após o forte temporal que atingiu o município no começo da noite deste sábado (16), além de outras cidades da região da Nova Alta Paulista.

Ventos intensos, chuva forte, granizo e descargas elétricas assustaram moradores e provocaram estragos em diversas regiões da cidade. Dezenas de árvores foram derrubadas e muitos galhos atingiram a rede elétrica, deixando moradores sem energia em diferentes bairros do município.

As equipes da Energisa também foram mobilizadas e trabalharam durante toda a madrugada para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas.

Segundo o COBOM (Central de Operações Bombeiro Militar), mais de 10 chamados foram registrados pelo telefone 193 somente em Adamantina.

A Defesa Civil realizou a retirada de pelo menos 20 árvores de grande porte em ruas e bairros da cidade, desobstruindo vias e garantindo a liberação do trânsito com segurança. Os trabalhos seguiram até aproximadamente 1h da madrugada e foram retomados no início da manhã deste domingo para continuidade do atendimento à população.

Durante a madrugada, novas descargas elétricas registradas por volta das 4h voltaram a assustar moradores da cidade.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou desabrigadas em decorrência da tempestade.

As equipes continuam mobilizadas para atender as ocorrências com agilidade e garantir a segurança da população adamantinense.

Nota da Energisa

A Energisa informa que as equipes seguem trabalhando desde a noite deste sábado (16/05) para recompor o sistema elétrico afetado pelas fortes chuvas que atingiram as cidades de Adamantina, Lucélia e Pracinha. A tempestade, acompanhada de ventos intensos e raios, provocou diversas ocorrências na rede elétrica, com queda de árvores, galhos e objetos sobre a fiação.

As equipes da concessionária atuaram durante toda a madrugada e continuam mobilizadas neste domingo (17/05) para atender ocorrências ainda registradas em alguns pontos das cidades e normalizar o fornecimento de energia para os clientes afetados.

A Energisa reforça a orientação para que a população não se aproxime de cabos partidos ou caídos em ruas e calçadas. Em situações como essa, a empresa deve ser acionada imediatamente pelo aplicativo Energisa On ou pelo Call Center 0800 70 10 326.

A Prefeitura de Adamantina segue acompanhando todas as ocorrências com preocupação e total empenho para atender os moradores com rapidez, segurança e eficiência. Em caso de emergência, a orientação é para que a população entre em contato imediatamente pelo telefone 193.