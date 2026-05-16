Homem compra carro em leilão e o recebe “recheado de droga” em Adamantina

Uma ocorrência envolvendo a localização de drogas em um veículo foi registrada na manhã deste sábado (16), no distrito comercial Valentin Gatti, em Adamantina.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 52 anos acionou a equipe após encontrar um compartimento oculto no assoalho de um GM/Cobalt adquirido em leilão na cidade de Bauru. O automóvel havia sido apreendido pela Polícia Federal em 2021 por envolvimento em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

De acordo com o relato, o proprietário retirou o veículo do pátio no dia 29 de abril e, neste sábado, iniciou a desmontagem para realizar reformas. Durante o trabalho, ao abrir um compartimento escondido no assoalho, encontrou pacotes envoltos em fita adesiva e decidiu chamar a polícia.

No local, os policiais constataram que os volumes eram tabletes de maconha. Ao todo, foram apreendidos 22 tabletes da droga, que totalizaram 16,140 quilos.

A perícia técnica e o delegado de plantão acompanharam a ocorrência. Uma equipe do Canil Setorial também realizou varredura no veículo, mas nenhum outro entorpecente foi localizado.

A droga foi apresentada no Plantão Policial e apreendida para investigação.

POR: Impacto