Comissão Municipal de Trânsito discute medidas para redução de acidentes durante reunião do Maio Amarelo em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina realizou mais uma reunião da Comissão Municipal de Trânsito dentro da programação da campanha Maio Amarelo 2026, com foco na busca de alternativas e ações voltadas à melhoria da segurança viária e à redução de acidentes no município. A Prefeitura de Adamantina realizou mais uma reunião da Comissão Municipal de Trânsito dentro da programação da campanha Maio Amarelo 2026, com foco na busca de alternativas e ações voltadas à melhoria da segurança viária e à redução de acidentes no município. Entre os principais temas debatidos esteve a preocupação com o aumento de acidentes envolvendo motociclistas, considerada atualmente uma das maiores demandas relacionadas à segurança no trânsito.

Durante a reunião, foram discutidas medidas de engenharia de tráfego, melhorias na sinalização viária e ações preventivas que possam contribuir para redução da velocidade em pontos considerados críticos da cidade. A Administração Municipal destacou que o município vem realizando investimentos contínuos em sinalização vertical, com instalação de placas, além de reforço da sinalização horizontal por meio de pinturas e adequações em vias públicas, buscando ampliar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Outro assunto abordado foi a realização de estudos técnicos avançados para possível instalação de lombadas eletrônicas (radares) em locais onde a legislação não permite a implantação de lombadas físicas. Segundo os participantes, os equipamentos eletrônicos representam uma alternativa moderna e eficiente para controle de velocidade, já utilizada com resultados positivos em centenas de cidades brasileiras, contribuindo diretamente para redução de acidentes graves e preservação de vidas.

A comissão também discutiu a necessidade de adequações pontuais em vias do município onde existem conflitos relacionados ao fluxo de veículos, estacionamento e circulação de serviços públicos. Os estudos envolvem possíveis reorganizações em áreas urbanas com grande circulação de veículos e presença de equipamentos públicos, buscando melhorar a mobilidade, garantir segurança e assegurar o funcionamento adequado dos serviços essenciais. A Comissão Municipal de Trânsito informou ainda que novas reuniões e diálogos com moradores deverão ser realizados para discussão conjunta das alternativas e definição das melhores soluções para cada local. A Prefeitura de Adamantina reforça que as ações desenvolvidas durante o Maio Amarelo integram o compromisso permanente da Administração Municipal com a construção de um trânsito mais seguro, humano e organizado, priorizando a preservação da vida e a conscientização coletiva.