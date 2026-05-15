Comissão Municipal de Trânsito discute medidas para redução de acidentes durante reunião do Maio Amarelo em Adamantina

Entre os principais temas debatidos esteve a preocupação com o aumento de acidentes envolvendo motociclistas, considerada atualmente uma das maiores demandas relacionadas à segurança no trânsito.
Durante a reunião, foram discutidas medidas de engenharia de tráfego, melhorias na sinalização viária e ações preventivas que possam contribuir para redução da velocidade em pontos considerados críticos da cidade.
A Administração Municipal destacou que o município vem realizando investimentos contínuos em sinalização vertical, com instalação de placas, além de reforço da sinalização horizontal por meio de pinturas e adequações em vias públicas, buscando ampliar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Outro assunto abordado foi a realização de estudos técnicos avançados para possível instalação de lombadas eletrônicas (radares) em locais onde a legislação não permite a implantação de lombadas físicas.
Segundo os participantes, os equipamentos eletrônicos representam uma alternativa moderna e eficiente para controle de velocidade, já utilizada com resultados positivos em centenas de cidades brasileiras, contribuindo diretamente para redução de acidentes graves e preservação de vidas.
A comissão também discutiu a necessidade de adequações pontuais em vias do município onde existem conflitos relacionados ao fluxo de veículos, estacionamento e circulação de serviços públicos.
Os estudos envolvem possíveis reorganizações em áreas urbanas com grande circulação de veículos e presença de equipamentos públicos, buscando melhorar a mobilidade, garantir segurança e assegurar o funcionamento adequado dos serviços essenciais.
A Comissão Municipal de Trânsito informou ainda que novas reuniões e diálogos com moradores deverão ser realizados para discussão conjunta das alternativas e definição das melhores soluções para cada local.
A Prefeitura de Adamantina reforça que as ações desenvolvidas durante o Maio Amarelo integram o compromisso permanente da Administração Municipal com a construção de um trânsito mais seguro, humano e organizado, priorizando a preservação da vida e a conscientização coletiva.