Inscrições para o campeonato varzeano de futebol terminam nesta sexta-feira (15)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), está com inscrições abertas para o Campeonato Varzeano de Futebol até às 17h desta sexta-feira (15). A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), está com inscrições abertas para o Campeonato Varzeano de Futebol até às 17h desta sexta-feira (15).

Podem participar somente equipes do município, porém elas podem ter até 5 jogadores de outras cidades, incluindo o goleiro. A reunião para apresentação do regulamento está prevista para a próxima quarta-feira (20) e o campeonato está previsto para ter início no dia 30 de maio.

Além do campeão, do vice e do terceiro lugar, receberão prêmios o goleiro menos vazado e o artilheiro do campeonato.