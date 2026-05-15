Grupo de Apoio à Adoção realiza 6ª edição do evento “Adoção: Um Ato de Amor” em Adamantina

O Grupo de Apoio à Adoção de Adamantina realizará no próximo dia 27 de maio de 2026, às 19h, a 6ª edição do evento “Adoção: Um Ato de Amor”, encontro voltado à reflexão, conscientização e valorização da adoção como instrumento de acolhimento, afeto e fortalecimento familiar.

O evento acontecerá no Anfiteatro Fernando Paloni, na Biblioteca Pública Municipal, localizada na Praça Élio Micheloni, na Avenida Ademar de Barros, 196, região central de Adamantina.

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Apoio à Adoção de Adamantina e conta com a parceria da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além do Centro Universitário de Adamantina (FAI) e da Câmara Municipal de Adamantina.

A programação foi organizada com o objetivo de proporcionar um momento de diálogo, sensibilização e troca de experiências sobre o tema da adoção, reunindo autoridades, profissionais, famílias e a comunidade em geral.

As atividades terão início às 19h com recepção e credenciamento, contando com apoio da cerimonialista Rose França.

Às 19h45, será realizada a apresentação cultural “A Construção do Amor”, com o Grupo Amor e Cuidado de Adamantina.

A programação segue às 20h10 com depoimento pessoal de André Luiz Schumaker, trazendo relatos e experiências relacionados ao universo da adoção e do acolhimento familiar.

Já às 20h45 será realizada a exposição temática conduzida pelo Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Adamantina, abordando aspectos jurídicos, sociais e humanos relacionados ao processo de adoção.

O encerramento está previsto para às 21h15, com agradecimentos conduzidos pelo coordenador do Grupo de Apoio à Adoção, Roberto Honório de Oliveira.

A Administração Municipal destaca a importância de iniciativas que promovam a conscientização sobre o direito à convivência familiar e comunitária, fortalecendo ações de acolhimento, proteção à infância e valorização da família.

O evento é gratuito e aberto à participação da população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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