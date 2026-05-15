Morador de Adamantina é preso traficando em esquina de faculdade de Tupã

Um homem morador de Adamantina, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (14), na região central de Tupã, durante ação da Força Tática da Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h30, no cruzamento das ruas Timbiras e Mandaguaris, nas proximidades do perímetro universitário, local conhecido pela intensa movimentação de jovens, bares, lanchonetes e conveniências.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento preventivo com foco na prevenção de perturbações do sossego, tráfico de drogas e demais ilícitos, quando observou um indivíduo em atitude suspeita caminhando pela calçada.

Segundo os policiais, ao notar a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo, tentou mudar rapidamente o trajeto e levou a mão ao bolso, aparentando esconder algo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram no bolso da calça do suspeito uma embalagem contendo 50 ependorfs de cocaína e 16 tubos plásticos com maconha do tipo skank, além de certa quantia em dinheiro.

Ainda conforme a PM, durante entrevista o indivíduo admitiu que estava comercializando drogas no local. Ele também informou ser morador de outra cidade e estar em Tupã há algum tempo. Os policiais destacaram ainda que o acusado possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Tupã, juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos. Após as formalidades realizadas pelo delegado plantonista, Dr. Wellington Ubiratã, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pelos Policiais Militares da Força Tática Subtenente Rogério, Cabo Avellaneda, Cabo Vagner e Cabo James. (Por: Bastos Já)