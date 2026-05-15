Adamantina deve ganhar em breve a Feira do Produtor Rural

A implantação da Feira do Produtor Rural em Adamantina segue avançando com a realização de reuniões e com diversas etapas de planejamento.

Produtores do município participaram da terceira reunião sobre o tema, realizada no auditório da Associação Comercial e Empresarial, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e do Sistema Faesp/Senar-SP.

A proposta tem como foco principal incentivar a comercialização direta dos produtos locais, fortalecer a agricultura familiar e ampliar as oportunidades de geração de renda no meio rural. O programa, conduzido pelo Sistema Faesp/Senar-SP, prevê um período de execução entre 10 e 12 meses, contemplando desde a organização inicial até a capacitação dos produtores.

Durante o encontro, foram discutidos aspectos fundamentais para a viabilização da feira, como adequações legais, estrutura necessária, organização do trânsito e mecanismos de fiscalização, além do papel do poder público no apoio à iniciativa.

As reuniões dão continuidade ao processo iniciado em março e abril deste ano, quando foram realizadas as primeiras etapas de integração entre produtores, entidades e parceiros. Desde então, vêm sendo debatidos pontos como a criação da Comissão Gestora, definição de locais, alinhamento com a legislação e estratégias de organização da feira.

A construção coletiva do projeto é considerada essencial para garantir resultados efetivos, promovendo o fortalecimento do setor rural, o desenvolvimento econômico local e a aproximação entre produtores e consumidores.

A Prefeitura de Adamantina está apoiando a iniciativa que deve ser de grande benefício para os produtores rurais e para a comunidade adamantinense.

.