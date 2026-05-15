Estudantes da E.E Helen Keller são destaques regionais no Voleibol e Atletismo

Estudantes da Escola Estadual Helen Keller, de Adamantina, que integra o Programa de Ensino Integral – PEI, obtém destaque regional por mais um ano em competições esportivas. Presença constante nas fases finais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), a unidade escolar tem a oportunidade de representar o Oeste Paulista por mais um ano, com a equipe de voleibol masculino infantil e dois estudantes em modalidades do atletismo.



Os mais próximos de garantir a vaga para a fase final estadual do JEESP 2026, programada para ocorrer de 15 a 21 de agosto de 2026, na cidade de Praia Grande, são os estudantes Arthur de Morais Lima e Hugo Pereira Moreno, que sagraram-se campeões das fases interpolo e sub-regional e disputam a fase regional nos dias 27 e 28.

No dia 27, na cidade de Regente Feijó, o estudante Arthur de Morais Lima disputará a vaga na final estadual da modalidade de 2.000 metros, categoria mirim. No dia seguinte, também em Regente Feijó, o estudante Hugo Pereira Moreno disputa a final regional na modalidade salto em Altura, pela categoria infantil.



Já na modalidade voleibol, a equipe infantil sagou-se campeã da fase interpolo, que reúne as unidades escolares da microrregião de Adamantina. Com uma campanha invicta na primeira fase da competição, os atletas coroaram o título com um jogo memorável contra a equipe da Escola Técnica Estadual (Etec) Eudécio Luiz Vicente, também de Adamantina.

O jogo, de elevado nível técnico, foi um verdadeiro embate. As equipes se alternaram no placar do primeiro set, com reviravoltas e muita superação. No final, vitória da equipe da Helen Keller pelo placar de 36 a 34. Já no segundo set a equipe da Etec Eudécio Luiz Vicente entrou mais atenta e venceu por 25 x 23.



O último set (tie-break) começou com muita vibração do time da Helen Keller, que abriu vantagem de cinco pontos. Mas o time da Eudécio conseguiu se reorganizar e equilibrou a partida, que ficou empatada em 11 x 11, seguindo com pontos alternados e disputa acirrada até o ponto decisivo. O placar final ficou em 15 x 13 para a equipe da EE Helen Keller.

A segunda fase da competição, conhecida como sub-regional, reunirá os times campeões dos três polos da Unidade Regional de Ensino de Adamantina (Osvaldo Cruz, Dracena e Adamantina). O campeão desta fase enfrentará os times classificados pelas Unidades Regionais de Ensino de Presidente Prudente, Mirante do Paranapanema e Presidente Venceslau para a definição do representante da 10ª Região Esportiva do Estado de São Paulo na Final Estadual do Jeesp, que acontecerá em Praia Grande.



A campanha da equipe infantil da EE Helen Keller, até o momento, teve cinco vitórias, com apenas um set perdido, na final da primeira fase, contra a Etec Eudécio Luiz Vicente, de Adamantina. A equipe superou atletas das escolas estaduais Joel Aguiar (Pacaembu), José Firpo (Lucélia), Elmoza Antônio João (Mariápolis) e Pércio Gonzales (Flórida Paulista).

Sob a orientação do professor de educação física, Luis Milanezi, a equipe que representa Adamantina é formada pelos atletas: Pedro Henrique dos Santos Castro, Leonardo Davoli, Venciguer, Hugo Pereira Moreno, João Pedro Sant´Ana Ferreira da Silva, Matheus André Rodrigues Moreno de Souza, William Gabriel Oliveira de Souza, Leonardo Fernandes dos Santos, Gustavo Vinícius da Silva Francisco Rodrigues, Arthur Davi Pereira, Pietro Lorenzo dos Santos Soares, Gabriel Ferreira de Carvalho Lourencetti e João Vitor Borges Pedroso.



EVOLUÇÃO ESPORTIVA E EDUCACIONAL

A diretora da unidade educacional, Eunice Ramos da Cruz Oliveira, parabeniza aos atletas pelo empenho e dedicação nas quadras, mas destaca que a Helen Keller também tem apresentado evolução nos critérios educacionais, com a melhora nas avaliações externas e a conquista da meta Ouro no Saresp.