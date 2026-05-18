Com reinício da ciclovia previsto para quarta-feira, construção da passarela ainda depende de aprovação

Suspensa desde 27 de novembro de 2025, a Ordem de Serviço nº 003/2025, emitida em 23 de setembro do mesmo ano pela Prefeitura de Adamantina ao Consórcio Alta Noroeste para construção da ciclovia na Vicinal Moyses Justino da Silva (Adamantina-Lucélia) será reativada a partir da próxima terça-feira (19).

A preparação para reinício das obras foi anunciada pela empreoteira, segundo a Administração Municipal por meio da Secretaria de Planejamento, após reunião online realizada no último dia 7 de maio entre a equipe técnica de engenharia do Município e representantes técnicos da concessionária Rumo, na qual discutiu-se ajustes no projeto inicial da passarela, para adequações que atendam às exigências técnicas e às normas vigentes da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

“Avançaram as tratativas técnicas relacionadas ao projeto. Após análise interna de viabilidade por parte da equipe técnica da concessionária, algumas exigências inicialmente apresentadas foram flexibilizadas, permitindo um progresso significativo nas tratativas para futura liberação da obra”, reportou a Prefeitura.

Apesar da retomada da ciclovia, a construção da passarela sobre a via férrea ainda está pendente, uma vez que depende de análise e aprovação da Rumo e do FID (Fundo de Interesses Difusos), conforme também confirmou a Administração. “Por esse moti-vo, poderá ocorrer um intervalo temporário entre a execução da ciclovia e a construção da passarela, até que todas as aprovações técnicas e institucionais sejam concluídas”.

Por Folha Regional Adamantina

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