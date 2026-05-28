Prefeitura de Adamantina realiza reunião de alinhamento com participantes da Feira QualiAgro para o Motorock 2026

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, realizou na noite desta terça-feira, 26 de maio, uma reunião de alinhamento com produtores rurais e participantes da Feira QualiAgro para organização da participação da feira no Motorock 2026.

O encontro aconteceu com o objetivo de definir detalhes estruturais, ações e organização dos espaços destinados aos expositores durante a 3ª edição do Motorock, que será realizada nos dias 27 e 28 de junho, no Parque dos Pioneiros.

O evento é promovido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio de grupos de motociclistas da região.

Durante a reunião, foram discutidos temas relacionados à estrutura da feira, organização das barracas, identificação visual dos participantes, criação de espaço instagramável, realização de sorteios e estratégias de valorização dos produtos comercializados pelos produtores locais.

Neste ano, a participação da Feira QualiAgro no Motorock terá como tema “Da terra para a estrada”, proposta que busca aproximar o público da agricultura familiar, do empreendedorismo rural e da produção local.

A iniciativa também tem como objetivo fortalecer a divulgação dos produtos comercializados na feira, ampliar a visibilidade dos produtores e incentivar o consumo de produtos locais e artesanais.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain, a reunião foi importante para alinhar todos os detalhes necessários para garantir uma participação organizada e fortalecida da QualiAgro dentro da programação do Moto Rock 2026.

A Administração Municipal destaca que a integração entre eventos culturais, turismo, agricultura familiar e empreendedorismo contribui para movimentar a economia local, fortalecer os produtores do município e ampliar as oportunidades de geração de renda e divulgação dos produtos adamantinenses.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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