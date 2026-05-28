Alunos da FAI promovem o 1º Encontro de Biomedicina da Nova Alta Paulista

O Centro Universitário de Adamantina – FAI, por meio do curso de Biomedicina, realiza nesta sexta-feira (29) e no sábado (30) o 1º Encontro de Biomedicina da Nova Alta Paulista (EBNAP). O evento é gratuito, aberto à comunidade e tem como objetivo conectar estudantes e profissionais às tendências mais atuais, áreas em ascensão no mercado e inovações que estão transformando a profissão.

Com uma programação que integra prática clínica, inovação tecnológica e visão corporativa, o encontro proporcionará dois dias de imersão, atualização científica e networking. A proposta é reunir mentes inquietas e movidas pela ciência para fortalecer a atuação biomédica não apenas em Adamantina, mas em toda a região, englobando municípios como Presidente Prudente, Marília, Tupã, Araçatuba e Lins. Os interessados devem garantir a participação antecipadamente por meio da plataforma Sympla, acessando este link.

O encontro contará com uma série de palestras ministradas por especialistas e pesquisadores de destaque em diversas áreas da saúde. Entre os nomes confirmados estão o Me. Ronivaldo de Moraes Ferreira, a Dra. Juliana Guzzi, a Dra. Raíssa Mantovani, o Dr. Eric Diego Barioni, o Dr. Rodrigo Sebilhano Perenette (Conselheiro do CRBM1), Bruno Cerqueira, além do Me. Alceu Alves e de Pedro Henrique Ferrari Mazalli.

A coordenadora do curso de Biomedicina da FAI, Profa. Dra. Liliana Martos Nicoletti Tófolli, que também é uma das palestrantes confirmadas e abordará a Biomedicina Integrativa, ressalta que o EBNAP foi estruturado para promover uma troca de conhecimento fundamental sobre o presente e o futuro da área, englobando temas que vão desde a genética e reprodução humana até a saúde pública, toxicologia e o uso terapêutico da cannabis.

O 1º EBNAP conta com o apoio da Pró-reitoria de Extensão da FAI e do Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (CRBM 1), sendo voltado para graduandos, profissionais atuantes e estudantes de outras áreas da saúde interessados nas inovações do setor de toda a Alta Paulista.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 29 de Maio (Pré-evento)

Local: Anfiteatro Fernando Paloni (Avenida Dr. Ademar de Barros, nº 196)

19h30 – 20h30: Recepção e entrega de material

20h30 – 21h00: Coffee Break

21h00 – 22h30: Palestra: “Além do Diagnóstico: Lições de uma década vivendo a Biomedicina no setor público” – Me. Ronivaldo de Moraes Ferreira

Sábado, 30 de Maio

Local: Auditório Miguel Reale – Bloco I, Campus II da FAI

07h00 – 08h00: Abertura Oficial com autoridades locais e institucionais

08h00 – 09h00: Palestra: “Biomédico na Saúde Pública – compromisso com a sociedade” – Dr. Rodrigo Sebilhano Perenette

09h00 – 10h00: Palestra (On-line): “Além das Fronteiras – o Papel do Biomédico na Genética e Reprodução Humana no Mundo” – Dra. Juliana Guzzi

10h00 – 10h30: Coffee Break

10h30 – 11h30: Palestra: “Da Planta à Terapêutica – A Jornada da Cannabis na Manutenção da Saúde e Bem-estar” – Associação Canábica Maria Flor (Representada por Me. Alceu Alves e Pedro Mazalli)

12h00 – 13h00: Almoço

13h00 – 14h00: Palestra: “Sendo o coração de alguém” – Bruno Cerqueira

14h00 – 15h00: Palestra: “Medicina Nuclear – do diagnóstico ao tratamento” – Dra. Raíssa Mantovani

15h00 – 15h30: Coffee Break

15h30 – 16h30: Palestra: “Carreira e Desafios em Toxicologia” – Dr. Eric Barioni

16h30 – 17h30: Palestra: “Biomédico na Biomedicina Integr ativa” – Dra. Liliana Nicoletti

17h30 – 18h00: Encerramento

Por Gustavo Amaral

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