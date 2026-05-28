Sistema PARE/SIGA passa a funcionar na Vicinal Moyses Justino da Silva para continuidade das obras da ciclovia

A Prefeitura de Adamantina informa que começa a funcionar nesta quinta-feira, 28 de maio, o sistema PARE/SIGA na Vicinal Moyses Justino da Silva, no trecho entre Adamantina e Lucélia. A medida será necessária para garantir a continuidade das obras de implantação da ciclovia no local.

Os trabalhos estão sendo executados por empresa contratada mediante processo licitatório e fazem parte de uma importante obra voltada à mobilidade urbana, segurança viária e incentivo à prática esportiva no município.

O sistema PARE/SIGA será implantado no trecho compreendido entre o pontilhão da linha férrea, logo após o Jardim Bela Vista, até a divisa do município com Lucélia. A previsão é que a medida permaneça por tempo indeterminado, conforme o andamento dos serviços.

De acordo com a Prefeitura, a ação visa garantir mais segurança aos trabalhadores da obra, bem como aos motoristas, motociclistas, ciclistas e demais usuários que transitam diariamente pela via. Durante a execução dos serviços, o maquinário precisará se deslocar constantemente próximo à pista de rolamento, já que a faixa de terreno onde ocorre a implantação da ciclovia é estreita.

A orientação é para que todos redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho e tenham paciência durante o período de obras, respeitando a sinalização e as orientações dos profissionais responsáveis pelo controle do trânsito.

Os serviços estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Planejamento.

A Prefeitura de Adamantina reforça que a implantação da ciclovia representa um importante avanço na infraestrutura urbana do município, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



.