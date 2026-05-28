Programa Zera Fila amplia atendimentos, reduz filas e fortalece rede pública de saúde em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue desenvolvendo o Programa Zera Fila, iniciativa voltada à redução do tempo de espera por consultas, exames e procedimentos especializados na rede pública municipal.

Criado com o objetivo de agilizar o atendimento à população e reorganizar a demanda reprimida existente em diversas especialidades médicas e exames de média complexidade, o programa vem promovendo mutirões, ampliação de agendas e fortalecimento da estrutura de atendimento da saúde pública no município.

Desde o início das ações, em julho de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou os atendimentos e ampliou significativamente a oferta de exames e procedimentos, garantindo maior rapidez no acesso aos serviços e melhorando a qualidade do atendimento prestado aos moradores.

Na época da implantação do programa, os números da demanda reprimida registravam:

* 650 exames de ressonância magnética

* 534 exames de mamografia

* 320 exames de tomografia

* 120 exames de densitometria óssea

* 90 exames de ecocardiograma

* 380 cirurgias de catarata

Com a execução do Programa Zera Fila, já foram realizados:

* 315 exames de ressonância magnética

* 436 exames de mamografia

* 320 exames de tomografia

* 120 exames de densitometria óssea

* 177 exames de colonoscopia

* 90 exames de endoscopia

* 105 exames de ultrassom

* 90 exames de ecocardiografia transtorácica

* 300 cirurgias de catarata

Ao todo, já foram realizados 1.953 exames e procedimentos por meio dos mutirões e ampliação de agendas promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, além da redução significativa das filas, alguns serviços já tiveram demanda totalmente zerada, como os exames de raio-X.

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que novas etapas do programa seguem em andamento, incluindo a continuidade dos exames de ultrassom, colonoscopia e endoscopia, além de estudos para realização de novas cirurgias de catarata.

A Administração Municipal destaca que os demais exames seguem sendo realizados conforme a ordem da demanda diária registrada no sistema de regulação, garantindo organização, acompanhamento e continuidade dos atendimentos.

Entre as principais estratégias adotadas pelo Programa Zera Fila estão:

* ampliação da oferta de consultas especializadas

* realização de mutirões de exames e procedimentos

* reorganização das filas de espera do sistema de regulação

* otimização do agendamento e acompanhamento dos pacientes

Além da ampliação dos atendimentos, o programa também atua na atualização cadastral e organização das filas existentes, permitindo identificar demandas antigas e priorizar casos que necessitam de atendimento mais rápido.

A Prefeitura de Adamantina reforça a importância de os moradores manterem seus dados atualizados nas unidades de saúde e comparecerem às consultas e exames agendados, ou comunicarem antecipadamente em caso de impossibilidade, permitindo melhor aproveitamento das vagas disponíveis.

Outro importante avanço funcionando desde fevereiro de 2026 para é o Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), que permitiu ampliar significativamente o número de consultas médicas especializadas e também psicologia oferecidas à população contribuindo com a diminuição da fila dessas especialidades.

Por meio de convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, houve a ampliação de atendimentos nas áreas de:

* Clínica Médica

* Cardiologia

* Neurologia

* Pneumologia

* Endocrinologia

* Geriatria

* Nefrologia

* Cirurgia Vascular

* Urologia

* Ortopedia

* Otorrinolaringologia

* Ginecologia

* Pediatria

Entre os objetivos do CIES estão a redução da demanda reprimida por especialidades, ampliação do número de consultas mensais, diminuição do tempo de espera dos pacientes, redução da necessidade de deslocamentos para outros municípios e fortalecimento da organização da rede municipal de saúde.

A Administração Municipal destaca que o fortalecimento da saúde pública representa compromisso permanente com a melhoria da qualidade de vida da população, buscando oferecer atendimento cada vez mais rápido, humanizado, eficiente e acessível aos moradores de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.