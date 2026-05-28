Adamantina entrega kits de materiais para alunas do curso de costura avançada promovido pelo Fundo Social

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou na terça-feira, 26 de maio de 2026, a entrega de kits de materiais para as participantes do curso de Costura Avançada (Modelagem), desenvolvido no município como ação de qualificação profissional e incentivo à geração de renda.

Os kits entregues às alunas contêm linhas, tecidos, zíperes e botões para o desenvolvimento das atividades práticas durante o curso.

A iniciativa integra o trabalho permanente desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, que busca oferecer oportunidades de capacitação profissional, fortalecimento da autonomia financeira e incentivo ao empreendedorismo para a população adamantinense.

O curso de Costura Avançada teve início no dia 28 de abril e é realizado às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30, na sede do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

Com duração prevista de quatro meses, a formação é voltada a pessoas com idade mínima de 18 anos completos, proporcionando aprendizado técnico na área de modelagem e costura, além de ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

Segundo a Administração Municipal, ações de qualificação profissional representam importante ferramenta de inclusão social, fortalecimento da economia local e valorização das potencialidades da população.

A Prefeitura de Adamantina reforça que continuará investindo em cursos, oficinas e ações de capacitação que promovam oportunidades, desenvolvimento pessoal e melhoria da qualidade de vida da comunidade.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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