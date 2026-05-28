Prefeitura de Adamantina participa de encontro regional sobre inclusão e fortalecimento das políticas de acessibilidade

A Prefeitura de Adamantina participou, na manhã desta quarta-feira (27), do “Encontro pela Inclusão: Responsabilidade Legal e o Protagonismo das Pessoas com Deficiência”, importante evento regional realizado no Centro de Inovação Inova Prudente, em Presidente Prudente/SP, voltado ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão, acessibilidade e garantia de direitos das pessoas com deficiência. A Prefeitura de Adamantina participou, na manhã desta quarta-feira (27), do “Encontro pela Inclusão: Responsabilidade Legal e o Protagonismo das Pessoas com Deficiência”, importante evento regional realizado no Centro de Inovação Inova Prudente, em Presidente Prudente/SP, voltado ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão, acessibilidade e garantia de direitos das pessoas com deficiência.



O evento reuniu representantes de municípios da região, gestores públicos, especialistas e entidades ligadas à promoção da inclusão social e profissional das pessoas com deficiência, com o objetivo de debater legislação, acessibilidade, responsabilidade legal e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão.





Representando o município de Adamantina, participaram do encontro o secretário municipal de Administração, Evandro Pereira de Souza; a procuradora jurídica municipal, Dra. Cláudia Bitencurte Campos; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), André Ricardo Brito; e a secretária executiva do conselho, Yuzitza Janet Calderon Nitzuma.



A programação contou com painéis técnicos, debates e troca de experiências sobre inclusão no mercado de trabalho, acessibilidade, garantia de direitos e fortalecimento do protagonismo das pessoas com deficiência nos diferentes espaços da sociedade.





O encontro também teve apoio de programas e entidades voltadas à inclusão, entre elas o programa estadual Meu Emprego Inclusivo e o ITSBrasil, que apresentaram ações, estratégias e iniciativas relacionadas à ampliação da participação das pessoas com deficiência no ambiente profissional e social.



Segundo a Administração Municipal, a participação de Adamantina em eventos regionais como este fortalece o compromisso do município com o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas, alinhadas aos princípios de cidadania, acessibilidade e garantia de direitos.





Durante o encontro, também foram discutidas estratégias voltadas à ampliação de oportunidades de trabalho, fortalecimento das ações afirmativas e conscientização sobre a importância da inclusão e do respeito à diversidade.



O secretário municipal de Administração, Evandro Pereira de Souza, destacou a importância da participação do município no encontro.